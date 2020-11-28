Президент хоче допомогти людям перед тим, як настане потреба запроваджувати локдаун – Юлія Ковалів

Президентські ініціативи спрямовані на надання підтримки людям ще до того, як виникне необхідність у посиленні карантинних заходів в Україні з метою зниження динаміки захворюваності на COVID-19. На цьому наголосила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За її словами, в умовах зростання щоденної кількості інфікувань та відсутності вакцини медичній системі будь-якої країни складно реагувати на виклики, пов’язані з пандемією. Це стосується навіть економічно розвинених держав, зокрема США, країн ЄС тощо.

«Перед нами всіма стоїть складна дилема – або врятувати більшу кількість людей, перервавши ланцюжок заражень, або забезпечити необхідність бізнесу працювати та заробляти гроші», – наголосила Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що низка країн була змушена знову запроваджувати жорсткі карантинні заходи. Можливо, Україні також доведеться перейти до локдауну, щоб знизити динаміку захворюваності. Але перед цим потрібно забезпечити підтримку тих, хто може втратити заробіток у разі, якщо їхня діяльність потрапить під карантинні обмеження.

«Ті ініціативи, які цього тижня подав Президент до парламенту, так і сформульовані – ми хочемо допомогти людям перед тим, як настане потреба вводити локдаун. Аби люди отримали компенсацію на той період, поки нам необхідно буде втримати медичну систему, виграти час для забезпечення новими ліжками, обладнання їх киснем. Для того щоб у нас не було катастрофічної ситуації», – зауважила заступник керівника Офісу Президента.

Юлія Ковалів наголосила, що президентські ініціативи будуть обговорюватися на зустрічі за участю парламентських фракцій та урядовців у суботу. Зокрема, пропонуються компенсації: кожен працівник маленьких або середніх підприємств, що можуть повністю закритися або обмежити свою роботу у разі запровадження локдауну, отримає одноразову виплату в розмірі 8 тис. грн. Крім того, підприємства, які зупиняться через посилення карантину, одержать компенсації ЄСВ в середньому за один місяць у 2020 році.

Також заступник керівника Офісу Президента повідомила, що розшириться програма доступного кредитування «5-7-9%», за якою вже видано 13,5 млрд грн кредитів.

«Фактично, це найбільша за останні п'ять років програма, яка дала змогу малому підприємцю отримати кредит, і зараз ми вводимо портфельні гарантії, аби люди могли ще швидше отримати ці кредити», – розповіла вона.

Крім того, Юлія Ковалів зауважила, що з бюджету було виплачено 6,8 млрд грн компенсації підприємствам з метою збереження робочих місць. За її словами, попри песимістичні прогнози, що через весняний локдаун з’явиться 2-3 млн безробітних, на сьогодні кількість безробітних в Україні становить не більше 500 тис. осіб.

Також не справдилися песимістичні очікування щодо падіння економіки України у 2020 році, наголосила вона.

Юлія Ковалів зазначила, що в поточному році не відбулося ні підвищення податків, ні скорочення видатків держбюджету.

«З 1 вересня підняли мінімальну зарплату. Всім лікарям, які працюють з COVID, введена надбавка 300%, пенсіонери отримали індексацію пенсій і доплати. Ми входимо у 2021 рік так само з двоетапним підняттям мінімальної зарплати – шість тисяч та шість з половиною тисяч гривень. У складні ковідні роки», – сказала вона.

Як розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, у проекті державного бюджету на наступний рік передбачені кошти на підвищення заробітних плат медикам, бо в умовах пандемії це є пріоритетом.

«В нас залишається пріоритетною оборона, і видатки на оборону є досить суттєвими. Вони зберігаються, вони навіть зростають порівняно з цим роком. Є пріоритети освіти та інших сфер. Це баланс інтересів», – додав він.

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко зі свого боку наголосив, що показники, закладені в проекті держбюджету на 2021 рік, відображають реальну ситуацію у світовій економіці.

«Дефіцит державного бюджету, який ми отримаємо на наступний рік, – це об’єктивний дефіцит. І це бюджет, який створено в країні, що перебуває у ситуації величезного шторму, який вирує навкруги. І питання – як вести цей корабель через вируючий шторм», – зазначив Олег Устенко.

Він також нагадав, що наступного року Україна отримає вакцину від COVID-19.

«Вакцина проти COVID-19 уже на підході. Україна стала членом клубу COVAX, і ми розраховуємо на отримання вакцини за пільговою ціною та за фіксованими сумами й обсягами», – сказав радник Президента.