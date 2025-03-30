Президент і перша леді разом з іноземними делегаціями вшанували пам’ять українців, яких убили російські окупанти в Бучі

У третю річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять убитих українців та українок. Президентське подружжя встановило лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України.

Участь у вшануванні взяли керівники та представники парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту.

Також були присутні: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та представники місцевої влади.

Окупація Бучі тривала 33 дні: з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час російська агресія забрала життя 561 цивільного, серед яких 12 дітей.