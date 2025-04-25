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Президент і перша леді України взяли участь у месі, присвяченій ушануванню пам’яті Папи Римського Франциска

26 квітня 2025 року - 15:22

Президент і перша леді України взяли участь у месі, присвяченій ушануванню пам’яті Папи Римського Франциска

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у траурній месі, присвяченій ушануванню памʼяті Папи Римського Франциска.

У складі української делегації також були: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Андрій Сибіга

У церемонії прощання на площі Святого Петра взяли участь делегації з близько 130 країн, зокрема представники королівських родин, понад 60 лідерів держав і голів урядів з усіх континентів. Серед присутніх – Президент США, лідери країн Європи, Африки, Латинської Америки, Індо-Тихоокеанського регіону.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня на 89-му році життя. Після траурної меси його буде поховано в базиліці Санта-Марія-Маджоре – одній із чотирьох великих папських базилік у Римі, як він заповідав.

Понтифік у своїх молитвах завжди згадував Україну та український народ, а також підтримував процес повернення додому незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей і звільнення полонених.

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Робочий візит Президента України і першої леді до Італії та Ватикану

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