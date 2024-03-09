Президент і перша леді взяли участь у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року.

«Ми сьогодні відзначаємо достойних лауреатів Шевченківської премії. Дякуємо їм», – сказав Глава держави.

Згідно з указом Президента, Національну премію імені Тараса Шевченка 2024 року в номінації «Музичне мистецтво» присуджено артистці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) за альбом Qirim.

Також у номінації «Музичне мистецтво» премію отримала композиторка Кармелла Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-дует для скрипки та контрабаса, Симфонію № 5.

У номінації «Література» премію присуджено поетесі, військовослужбовиці Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]» та поету й військовослужбовцю ЗСУ Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка».

Художник Андрій Єрмоленко отримав премію в номінації «Візуальні мистецтва» за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір».

Лауреатами премії в номінації «Театральне мистецтво» стали режисер-постановник Іван Уривський, художниця-постановниця Тетяна Овсійчук та хормейстерка Сусанна Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У номінації «Публіцистика / Журналістика» лауреатами премії стали Євген Малолєтка, Мстислав Чернов та Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото- та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»). Знімальна група фільму перебуває в Лос-Анджелесі, де представляє українське кіно на церемонії вручення премії «Оскар».

Президент закликав присутніх ушанувати пам'ять українських митців, чиї життя забрала російська війна.

«Вікторія Амеліна. Володимир Вакуленко. Антон Романченко. Віктор Онисько. Іван Кузьмінський. Та багато-багато інших… Хто творив і додавав разом з усіма глибокого сенсу простому звертанню «українці, українки». Я прошу зараз ушанувати пам’ять усіх, чиє життя стало життям України», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що війна може забрати від нас талановиту людину, але ніколи не забере памʼять про те, скільки цей талант подарував Україні й нашим людям, і не забере поваги до нього.

«Я хочу, щоб ніколи не згасала памʼять про українські таланти. Щоб ніколи не згасала сила українських талантів. І щоб завжди в Україні звучали оплески українським талантам», – додав Президент.

На урочистому заході були присутні: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв та інші офіційні особи.

Також на вручення премії були запрошені військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – державна нагорода за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики та журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства. Цього року розмір премії становить 429 тис. грн кожна.