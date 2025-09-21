Президент і Вселенський Патріарх Варфоломій обговорили шляхи досягнення миру та подальший розвиток церкви в Україні

У Постійному представництві України при ООН відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія.

Глава держави подякував за підтримку, солідарність і постійні молитви за Україну та всіх українців. Президент окремо відзначив зусилля, яких Його Всесвятість докладає для адвокації інтересів України.

Під час зустрічі обговорили деструктивний вплив російської церкви та важливість спільної протидії їй.

Володимир Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні. Він зазначив, що в нашій країні немає жодних релігійних утисків. Але водночас не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні. Вселенський Патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя.

Окремо йшлося про ситуацію в дипломатії. Його Всесвятість розповів про свою зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою.

Зокрема, під час зустрічі говорили про шляхи досягнення реального миру. Глава держави висловив окрему вдячність за сильні слова Вселенського Патріарха під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Його Всесвятість назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців.

Президент запросив Вселенського Патріарха приїхати до України, зі свого боку Його Всесвятість запросив Володимира Зеленського відвідати Вселенський Патріархат.