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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Президент: Ми маємо тиснути разом, щоб досягти справжнього миру

15 лютого 2025 року - 15:50

Президент: Ми маємо тиснути разом, щоб досягти справжнього миру

Для досягнення справедливого й тривалого миру європейські країни мають посилювати свою обороноздатність, проводити узгоджену зовнішню політику та разом зі США надати Україні дієві гарантії безпеки. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Дуже багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили, армія – армія Європи. І я справді вірю, що цей час настав. Необхідно створити збройні сили Європи. Це не складніше, ніж рішуче протистояти російським атакам, як ми це вже робимо», – сказав він.

За словами Президента, Європі потрібен єдиний голос, а не десяток окремих. Саме тому має бути скоординована дипломатія та єдина зовнішня політика. Зокрема, щодо справедливого закінчення війни.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі. І це саме правило має застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень щодо України без України. Жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли ухвалюються рішення щодо Європи», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що Росія не хоче миру. Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, збільшивши чисельність до 150 тисяч солдатів. Саме тому навіть після закінчення війни Україна потребує надійних гарантій безпеки. Сильними вони будуть лише за участі США та проактивної позиції Європи.

«Дехто каже, що новий рік настає не 1 січня, а під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Цей новий рік починається зараз, і нехай він буде роком Європи – об’єднаної, сильної, безпечної та мирної», – підсумував Глава держави.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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