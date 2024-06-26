Президент на Донеччині відвідав стабілізаційний пункт 47-ї ОМБр та відзначив державними нагородами бойових медиків

Президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.

Медики першими приймають тут поранених на полі бою – не лише зі своєї бригади, а й із суміжних підрозділів. Координатор стабпункту Віталій Тимощук розповів Главі держави про особливості роботи, забезпечення медикаментами та обладнанням.

Володимир Зеленський поспілкувався з медиками, дізнався про першочергові потреби та відзначив їх державними нагородами – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

«Хочу подякувати вам за те, що ви робите щоденно – велику роботу. Дякую за те, що допомагаєте нашим пораненим», – сказав Президент.