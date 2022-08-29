Президент на Стратегічному форумі в місті Блед: Я не маю точних дат деокупації територій України, але маю точне розуміння, як ми це робитимемо

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що сьогодні складно спрогнозувати можливі дати вигнання російських окупантів з України, але що міцніше Європа об’єднається навколо України, то швидше буде перемога над агресором. Про це Глава держави сказав під час спілкування з учасниками Стратегічного форуму, який триває в місті Блед (Словенія).

«Український народ має повне право боротися за свою територію та свою землю в міжнародно визнаних кордонах. Я вважаю, що це дуже велике бажання, але для нас це велика і єдина справедлива боротьба», – сказав він, відповідаючи на запитання учасників форуму.

Володимир Зеленський наголосив, що повернення окупованих територій може відбуватися різними шляхами, і українці це усвідомлюють.

«Я не готовий спрогнозувати, коли це буде. У мене немає точних дат, але в мене є точне розуміння, як ми це будемо робити», – зазначив Президент.

Глава держави зробив акцент на тому, що зараз Росія не налаштована по-справжньому на проведення перемовин щодо завершення війни, адже спілкується лише мовою ультиматумів, вимагаючи від України визнання окупації наших територій.

«Потрібно, щоб обидві сторони хотіли перемовин. Усе це – ще одна публічна брехня російської влади. Вони не готові до перемовин, вони цього не хочуть. У їхньому розумінні перемовини – це ультиматум, ми повинні визнати, що Донбас і Крим – це російські території. Вони вже говорять, щоб Україна визнавала і південь нашої держави російською територією після того, як вони там проведуть ще один якийсь референдум», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росія буде готова до переговорів лише після того, як відчує силу об’єднання світу в підтримці України.

«Вони (представники Росії. – Ред.) нам обов’язково це запропонують, щойно бачитимуть силу у світі, яка підтримує Україну. У нас вже це побачили. Зараз уже бачать і в об’єднаній Європі, яка гуртується навколо України. Тому що ми міцніші й що довше зможемо бути разом, то швидше буде перемога справедливості», – зазначив Глава держави.