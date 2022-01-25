Президент на відкритті сьомої сесії Верховної Ради: Нам потрібна єдність усіх, завжди й в усьому

Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання звернувся до представників трьох гілок влади й суспільства із закликом до єдності заради майбутнього нашої країни.

У виступі Глава держави зауважив: про єдність ми часто чули, рідко її досягали та гостро потребуємо.

«Єдність усіх, завжди й у всьому. Насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього: майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь», – зазначив Президент.

Зокрема, за його словами, у боротьбі за життя та здоров’я єдність продемонстрували 15 мільйонів українських громадян, які отримали два щеплення. Як наслідок – легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих і померлих.

«Єдність влади вчора при ухваленні бюджету – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні – це нормальне проходження нових хвиль (захворюваності на коронавірус. – Ред.), достатнє забезпечення ліжками, киснем, мільярди гривень «єПідтримки» й мільйони громадян, які нею скористалися», – сказав Володимир Зеленський і подякував парламентарям за підтримку цієї програми.

Глава держави акцентував, що сьогодні єдність потрібна як у справах, так і в публічних заявах – в інформаційному полі, у «розумінні ЗМІ своєї відповідальності».

«У часи, коли медіаполе – нове поле битви, новини – це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на психіку наших людей, нашу державу, а особливо – на економіку», – зазначив Президент.

У цьому контексті Володимир Зеленський подякував громадянам і представникам бізнесу, які були єдиними й не піддалися «вірусу паніки».

«Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня почувається краще – вчора зміцнилася на 30 копійок, поступово повертаємося до стабільного та запланованого курсу», – розповів Глава держави.

Крім того, як зауважив Президент, майже тиждень на міжнародних фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка щодо українських облігацій.

«Їхні котирування повертаються на свій попередній рівень, тож фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом», – наголосив він.

Також, за словами Володимира Зеленського, в країні достатні запаси газу та вугілля. Вперше за 30 років працюють усі енергоблоки АЕС, тож наша держава використовує весь потенціал атомної енергетики.

Золотовалютні резерви України залишаються на рекордному рівні, що захищає курс національної валюти від різких коливань і зміцнює економічний імунітет, зазначив Глава держави.

Крім того, лунають сигнали про готовність до надання фінансової підтримки Україні з боку міжнародних партнерів.

«За них я дякую Євросоюзу, дякую лідерам європейських держав, США, Канаді та всім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення», – сказав Президент.

В урочистому засіданні VII сесії Верховної Ради IX скликання взяли участь керівництво парламенту, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени уряду, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає й надає згоду на призначення на посаду, інші посадові особи органів державної влади України, представники ЗМІ, глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівники міжнародних організацій, акредитованих в Україні, інші офіційні особи.