​Президент на засіданні Ради розвитку громад та територій: Для остаточного завершення децентралізації маємо вирішити кілька важливих завдань

Для завершення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади, а також ухвалити законодавство про місцеві референдуми та стосовно самоврядування у міських громадах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Глава держави наголосив, що децентралізація нарешті не імітується, а реально втілюється у життя. Він зазначив, що рівень життя, безпеки, здоров’я, освіти, комфорту й добробуту українців залежить від рівня взаємодії між органами влади.

«Ми зробили все, щоб створити спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого сьогодення і нашого з вами майбутнього», – сказав Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що вже запроваджено нову систему районів, впорядковано розподіл повноважень між районами та громадами – громади отримали кошти, повноваження та ресурси, зокрема земельні. Водночас центральна влада продовжує масштабну програму «Велике будівництво», щоб створити в кожній області України сучасну інфраструктуру – дорожню, освітню, медичну, спортивну, культурну, туристичну тощо.

«Наш рух продовжується, бо остаточно децентралізацію ще не завершено, і цьогоріч ми маємо вирішити декілька дуже важливих, пріоритетних завдань. Перше – ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій», – розповів Глава держави.

За його словами, ці зміни спрямовані на те, щоб низку питань на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а безпосередньо ті люди, які живуть в тому чи іншому регіоні.

«Разом з тим ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність – міцною та беззаперечною. Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів України на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави», – додав Володимир Зеленський.

Президент закликав депутатів Верховної Ради ухвалити зміни до Конституції стосовно децентралізації.

«Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, нашими українськими науковцями та експертами протягом року. Час переходити від обговорень до справжніх дій», – сказав він і звернувся до голови Ради з питань правової реформи та профільного комітету парламенту з проханням взяти на себе координацію цього процесу.

Другим важливим завданням Глава держави назвав розробку та ухвалення нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть містам імпульс та можливості для розвитку.

«Третє завдання – розробити й ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громади на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади – вирішують, люди – впливають, і разом з державою – контролюють», – наголосив Президент.