Президент на зустрічі з членами ЄБА: Найкраще, що бізнес може зробити сьогодні, – це продовжувати працювати

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації, під час якої розповів про кроки влади з підтримки економіки України.

Насамперед він поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу.

За словами Глави держави, на цей час з погляду безпеки немає перешкод, які заважали б бізнесу працювати.

«Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив: Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, здійснюються заходи, спрямовані на покращення забезпечення війська.

«Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових», – запевнив він.

Водночас, як зауважив Президент, наші міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність задля підтримки України та стабілізації ситуації. Саме тому останнім часом можна спостерігати велику кількість візитів до нашої країни світових лідерів, представників країн ЄС, а також багато перемовин у різних форматах задля зменшення напруги біля українських кордонів.

«Багато країн світу є нашими друзями. Вважаю, що об’єднання зусиль країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, об’єднання стійкої позиції щодо підтримки України – дуже важливий сигнал», – сказав Володимир Зеленський.

Тож, як зазначив Глава держави, безпекове питання не повинне впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив: економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

«Головне завдання Президента й уряду країни – бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку», – переконаний Володимир Зеленський.

З метою забезпечення стабільності економіки та національної валюти українська влада провела низку перемовин із міжнародними партнерами для одержання фінансової підтримки. Як результат – виділення макрофінансової допомоги від ЄС та низки країн, що також стало позитивним сигналом для бізнесу, констатував Глава держави.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розповів, що в найближчих планах влади – запуск програми субсидіювання відсоткової ставки для споживача. Також є плани щодо стимулювання будівництва нового житла, проведення термомодернізації житлових будинків, розміщення в Україні виробництва електромобілів, які реалізовуватимуть через механізм доступних кредитів.

Крім того, є наміри щодо залучення інвестицій у галузі, де українським виробникам складно конкурувати у вартості фінансування.

За прогнозами, ці заходи сприятимуть відродженню авіа-, судно-, вагонобудування та створенню виробництва іригаційного обладнання.

Малий та середній бізнес і надалі отримуватиме доступні кредити за програмою «5-7-9%», запевнив Ростислав Шурма.

Окремо він зупинився на питанні розвитку цифрової економіки країни та цифровізації державних послуг. Так, за словами заступника керівника Офісу Президента, нещодавній запуск одного з найкращих податкових та правових режимів для ІТ-бізнесу у світі «Дія Сіті» зробить Україну привабливою для ІТ-компаній та стартапів і збільшить надходження до бюджету.

Зі свого боку виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко подякувала за те, що влада продовжує дотримуватися обіцянки щодо регулярних контактів з представниками бізнесу. Також вона висловила вдячність за інформування з перших вуст про ситуацію в країні та останні перемовини.

Анна Дерев’янко наголосила на важливості завершення низки реформ, зокрема судової, а також боротьби з контрабандою. Водночас виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації висловила підтримку крокам влади, спрямованим на виведення бізнесу з тіні та врегулювання питання електронної комерції.

«Треба намагатися вивести всіх у прозору площину», – сказала Анна Дерев’янко.

Учасники зустрічі обговорили низку важливих питань життєдіяльності країни та, зокрема, сфери бізнесу.

