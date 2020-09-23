Президент на зустрічі з гендиректором представництва Microsoft: Україна відкрита для розробки та втілення в життя діджитал-новацій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором представництва компанії Microsoft в Україні Яном Петером де Йонгом.

Глава держави подякував компанії за надання пріоритету Україні в проекті розвитку центрів обробки даних та підтримку цифрових ініціатив, які реалізуються в державі.

У цьому контексті Володимир Зеленський також відзначив важливість Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та компанією Microsoft, який було підписано у межах президентського проекту «Держава у смартфоні» 2 жовтня.

«Ми вдячні компанії Microsoft не тільки за підписання цього важливого Меморандуму, а й за те, що компанія звертає свою важливу увагу на Україну. Бачить, що для України діджиталізація – це не тільки слова. Це й розвиток економіки, і боротьба з корупцією», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна відкрита для розробки та втілення в життя діджитал-новацій та ІТ-проектів таких компаній, як Microsoft.

«Ми відкриті. Ми не є якоюсь бюрократичною машиною. Ми хочемо, щоб нас бачили саме таким стартапом серед країн світу, який максимально відійшов від бюрократії», – сказав Глава держави.

Генеральний директор представництва Microsoft в Україні зазначив, що його компанія прагне досягти спільного результату разом з Україною.

«Застосувати всі наші сили і всі наші можливості, щоб ті проекти, які були сьогодні представлені, реалізувалися дуже швидко», – наголосив Ян Петер де Йонг

Він зауважив, що компанія Microsoft готова надавати допомогу у розвитку технологій в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив вдячність компанії Microsoft за готовність бути партнером України. За його словами, конкретні кроки зі співпраці будуть викладені у плані дій з імплементації підписаного Меморандуму.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що співпраця України з Microsoft сприятиме розвитку бренда нашої країни та її визнання у світі. Зокрема, Меморандум передбачає навчання 113 тис. студентів роботі з хмарними сервісами Microsoft Azure.

«Відсьогодні ми вже розглядаємо перехід застосунку «Дія 2.0» на цю систему. Також ми активно працюємо над тим, щоб зберігати важливі дані в Україні, а не за її межами», – зауважив віце-прем’єр-міністр.

Він також додав, що впровадження й використання нових програм і сервісів, зокрема, сприятиме економії бюджетних коштів.

«Адже коли ми аналізуємо всі закупівлі, ми бачимо, скільки грошей неефективно витрачається. Ми можемо консолідувати ці закупівлі й використовувати сервіси Microsoft, економити, отримувати точно класний сервіс і ще залучати компанії», – резюмував Михайло Федоров.