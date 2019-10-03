Президент на зустрічі з колективом НАБУ: У вас розв'язані руки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колективом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) наголосив на повній підтримці антикорупційних органів у боротьбі з корупцією.

«На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть – тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми – звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки», – заявив Володимир Зеленський під час відвідання НАБУ.

Президент підкреслив, що суспільство очікує від антикорупційних органів результатів роботи, зокрема обвинувальних вироків для тих, хто порушив закон.

«Ми дуже хочемо, щоб усі топ-корупціонери справді відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання», – сказав Глава держави.

Зі свого боку керівник Офісу Президента України Андрій Богдан підкреслив, що антикорупційні органи повинні виправдати запит суспільства на справедливість у короткий термін.

«Вся надія суспільства на вас, на нас, на молодих, на ті організації, які створюються й перезавантажуються нині. Ця надія буде недовгою, вони дивитимуться на нашу з вами спільну роботу. І це – взаємна відповідальність. Ми в наших подальших діях залежимо від вас, а ви – десь від нашої підтримки», – зазначив Андрій Богдан.

Директор НАБУ Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький запевнили у готовності боротися з топ-корупцією в державі.

Після закінчення зустрічі з колективом Бюро Глава держави провів нараду з керівництвом НАБУ, САП та Генеральної прокуратури України.