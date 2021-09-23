Президент на зустрічі з освітянами та переможцями міжнародних олімпіад: Учитель – це той, хто сповнює людину змістом, світлом і цінностями

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми педагогами, переможцями конкурсу «Учитель року» і членами Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Глава держави привітав педагогів з прийдешнім святом – Днем працівників освіти, яке відзначають щороку в першу неділю жовтня. Він зауважив, що в галузі освіти сьогодні працює понад 1 млн людей, не всі вони – вчителі за освітою, але кожен робить дуже важливу роботу.

«Учитель – це набагато ширше, набагато глибше, ніж уроки, контрольні та зошити. Учитель – той, хто тебе змінив. Дав щось дуже цінне. Не те, що ти дізнався вперше, а те, що вивчив назавжди. Не те, що було на поверхні. А те, що ти побачив поміж рядків, зрозумів та розгадав», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що на прикладі свого батька – викладача та професора математики – зрозумів, що вчителювання – це дійсно справа життя.

«Учитель – не той, хто заповнює журнал, а той хто сповнює інших – маленьких людей – змістом, світлом і цінностями. Не той, хто підписує тобі щоденник. А той, хто залишає свій підпис у твоїй пам’яті й у твоєму характері. Учитель – це його учні. А великий учитель – це його учні, які виховали інших учнів. Учитель – це здатність поширювати добро і світло в геометричній прогресії. Бо один він може надихнути сотні, тисячі й навіть десятки тисяч людей, щоб змінити цей світ на краще», – сказав Глава держави, додавши, що для цього достатньо бути порядною людиною.

Він наголосив, що роль учителів та освітян має величезне значення для суспільства і для країни.

«Ми поки що не можемо відобразити вашу роль у тих заробітних платах, на які ви дійсно заслуговуєте, – це правда. Ми будуємо та ремонтуємо садочки й школи, але поки що зробили далеко не всі. І є проблеми з інтернетом, автобусами, обладнанням. Все це також правда. Але я, скажу вам відверто, працюю над тим, аби все це виправити, разом з урядом, разом з міністрами. Бо щороку я зустрічаюся з вами, і щороку не хочу ховати очі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також розповів, що сьогодні на зустрічі присутні учні, які є гордістю не тільки для своїх учителів, а й для України, адже вони – переможці міжнародних олімпіад.

«Минулого року ми довго про це говорили, і нарешті цього року, в січні, я заснував для переможців таких олімпіад премії Президента України», – зауважив він.

Володимир Зеленський додав, що, крім учнів – переможців міжнародних олімпіад, премії Президента України отримуватимуть учителі, які їх підготували.

«Я хочу вас ще раз привітати – не тільки вчителів, а всіх представників освіти – з цим прекрасним святом. Нехай ваші учні стають нам усім вчителями, нехай ви пишатиметеся ними», – сказав він.

Президент вручив державні нагороди 21 працівнику освіти за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Серед нагороджених – чотири переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

Також Глава держави вручив сертифікати про отримання премії Президента України 16 переможцям міжнародних учнівських олімпіад.