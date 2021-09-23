Президент наголошує на необхідності посилення інформкампанії щодо важливості вакцинації проти COVID-19 та активізації щеплення громадян

Ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, готовність медичних закладів до роботи в умовах зростання кількості хворих, боротьбу з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що нині триває зростання кількості хворих на коронавірус. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше, повідомив він.

«На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою», – розповів очільник уряду.

В Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння, зазначив Денис Шмигаль.

Згідно з аналізом МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих.

Глава держави поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Також в Україні триває вакцинація проти COVID-19. За минулий тиждень зроблено 722 тис. щеплень.

Окремо Главі держави доповіли про вакцинацію в органах державної влади й серед освітян. На 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень. Вакциновано понад 7,1 млн осіб, з яких 5,771 млн – двома дозами. Активно відбувається вакцинація серед освітян, зокрема за допомогою спеціальних мобільних груп.

Президент наголосив на необхідності активізації Міністерством охорони здоров’я й Мінінформполітики інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації.

«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії «Укрпошти» та представників бізнесу.

Окрема увага під час наради була приділена питанню боротьби з підробкою сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію. За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень. Також уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.