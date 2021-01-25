Президент наголошує на важливості проведення реформи судової системи

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін та народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас взяли участь в обговоренні Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, яка була представлена Президенту Володимиру Зеленському.

Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.

«Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру – як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити», – зазначив Глава держави.

Було погоджено, що найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при Президентові України.

Крім того, учасники наради обговорили законопроект про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запуск Суду інтелектуальної власності, який має стати майданчиком для впровадження повноцінного електронного судочинства на базі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також на нараді детально обговорили запровадження інституту суду присяжних.

«Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе», – наголосив Володимир Зеленський.