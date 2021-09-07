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Президент нагородив українських діячів фізкультури та спорту

11 вересня 2021 року - 20:27

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 467/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту».

Згідно з документом, за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено одну особу, ще троє спортсменів отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Також трьох осіб нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Крім того, трьом діячам фізкультури і спорту присвоєні почесні звання «Заслужений економіст України», «Заслужений лікар України» та «Заслужений юрист України», а 26 осіб удостоєні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Також, згідно з указом Президента № 468/2021 з нагоди 30-річчя створення Національного олімпійського комітету України 26 осіб нагороджені орденами та медалями за значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні та багаторічну плідну професійну діяльність. Ще семеро отримали почесні звання.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №467/2021

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №468/2021

Про відзначення державними нагородами України членів та фахівців Національного олімпійського комітету України
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