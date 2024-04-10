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Президент нагородив захисників і медиків у військовому госпіталі в Чернівцях

У Чернівцях Президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються поранені військовослужбовці, та вручив нагороди.

Глава держави поспілкувався із захисниками та побажав їм одужання.

«Дуже радий бачити вас. Хочу подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну. Одужуйте якнайшвидше!» – сказав Президент.

Володимир Зеленський нагородив воїнів орденами «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні».

Він також відзначив медичних працівників госпіталю орденами Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».

«Дякую вам за те, що повертаєте до життя наших військових, які захищають державу. Дякую вам за цю боротьбу. З великою повагою ставлюся до того, скільки життів ви зберегли та скількох людей вилікували», – зауважив Президент.

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