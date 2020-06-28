Президент обговорив будівництво меморіалу «Бабин Яр» у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».

Учасники онлайн-зустрічі обговорили будівництво майбутнього Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у м. Києві.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні та підтримав створення такого меморіалу.

«Багато українців носять високе звання Праведника народів світу. Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу дуже важливе для нашої країни. В її історії було багато трагічних сторінок. Однак ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, у пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя, і ми разом з вами збудували історію», – зазначив Володимир Зеленський.

Голова наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу. Адже в цьому місці загинули представники й інших національностей, зокрема українці, білоруси та поляки.

«У нас однакові цілі – боротися за свободу та демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України у світі та міжнародного визнання. Такі інституції в усьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб», – сказав він.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

«Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити меморіал «Бабин Яр», щоб зрозуміти, що тут сталося», – зазначив Рональд Лаудер.

Президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України.

«Ми хочемо серйозно й чуттєво говорити про те, що відбулося 80 років тому. І з цією історією дивитися та розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей проект має великий вплив на імідж України та те, як люди розумітимуть сучасну Україну», – зазначив він.

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Він наголосив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним і гуманним.

«Проект цікавий, важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям», – заявив він.

За словами міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини у 1998-2005 роках Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління.

«В цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію», – розповів Йошка Фішер.

А член наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Святослав Вакарчук зауважив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.

«Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам'ять, знає свою історію», – сказав він.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію в межах проекту, а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.