Президент обговорив із членами Палати представників Національного парламенту Японії двосторонню співпрацю та спільні проєкти, які посилять наші держави

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Іцунорі Онодерою, під час якої обговорили посилення двосторонньої співпраці та спільні проєкти, що посилять обидві країни.

Участь у зустрічі також узяли члени Палати представників Національного парламенту Японії Кейтаро Оно та Йошіакі Вада, Посол Японії в Україні Осумі Йо, колишній Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Глава держави подякував Японії за сильну та незмінну допомогу Україні від початку повномасштабного російського вторгнення і наголосив, що ми дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку.

«Я знаю, що цієї ночі ви перебували тут, у Києві, тож, думаю, ви змогли відчути, що означають масовані атаки з боку Російської Федерації протягом усієї цієї повномасштабної війни. Я хотів би подякувати вашій країні, вашому народу, а також вашому уряду та Прем’єр-міністру за вагому підтримку України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що візити партнерів і друзів України в ці непрості дні, коли російські хвилі «шахедів» постійно тероризують українців, дуже важливі для нас. Глава держави поінформував, що сьогодні російський «шахед» поцілив у школу, коли там ішли заняття, були удари по Південному мосту в Києві, постійно відбуваються атаки по енергетиці. За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе.

Президент відзначив, що в нього була хороша зустріч із Прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді лідери говорили про те, як зробити більше для двосторонніх відносин між двома державами та нашої безпеки – України, Японії і всіх демократичних країн. Володимир Зеленський і Санае Такаїчі домовилися, що будуть і надалі в активній комунікації.