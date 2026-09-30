Президент зустрівся з директоркою та вчителями київської школи, у яку сьогодні вранці влучив російський «шахед»

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з директором і вчителями школи, по якій сьогодні вранці Росія завдала удару «шахедом». Унаслідок цього виникла пожежа, частково зруйнована стіна будівлі, пошкоджені вікна та двері.

Директорка школи Валентина Чорна та голова Солом’янської РДА Сергій Мовенко показали Главі держави пошкодження та укриття школи, у якому було понад 100 дітей і більш ніж 60 учителів під час атаки. Завдяки цьому минулося без постраждалих. Школа планує відновити очне навчання з понеділка, 5 жовтня. Володимир Зеленський доручив команді Офісу Президента, Солом’янській РДА та Міністерству освіти і науки України забезпечити оперативне відновлення і енергонезалежність школи.

«Дякуємо вам за вашу роботу, безумовно, небезпечну, на жаль, через війну. Дуже дякуємо, що діток ви сховали і вони були в бомбосховищі. Всі живі, слава Богу», – сказав Президент під час спілкування з вчителями.

Володимир Зеленський зазначив, що триває робота для посилення української ППО та виробництва перехоплювачів реактивних «шахедів».

У Києві з початку повномасштабної російської агресії пошкоджено 334 заклади освіти, серед яких 165 шкіл і 134 дитячі садки.