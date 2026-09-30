Президент ушанував пам'ять загиблих воїнів

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять полеглих українських воїнів.

Глава держави зазначив, що найбільша опора України – її захисники та захисниці, які щодня тримають оборону на передовій, рятують побратимів, захищають українські міста й села і дають можливість вистояти нашій державі.

«Сьогодні, у День захисників і захисниць України, особливо згадуємо всіх, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя. Вшановуємо їхню памʼять. Тих, завдяки кому ми сьогодні можемо жити й будувати майбутнє нашої країни», – написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Президент пройшов уздовж алеї біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

Загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.