Президент під час телефонних розмов обговорив з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере ескалацію російського терору та посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував лідерам за незмінну підтримку України.

Володимир Зеленський детально поінформував партнерів про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти українських міст і громад.

Президент зазначив, що майже всю цю добу в Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних «шахедів», а вночі також були удари балістикою.

Лідери України та Фінляндії обговорили, що саме може найбільш відчутно підтримати захист нашої країни, посилити українські F-16 та загалом протиповітряну оборону.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також говорили про те, що потрібно Україні для захисту від російської ескалації, передусім про протиповітряну оборону та підтримку наших F-16.

«Координуємо наші кроки й працюємо над тим, щоб забезпечити кращий захист життя людей і їхньої безпеки», – зазначив Глава держави.