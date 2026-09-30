Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла – звернення Президента
На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла – звернення Президента

30 вересня 2026 року - 20:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент під час телефонних розмов обговорив з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере ескалацію російського терору та посилення ППО України

30 вересня 2026 року - 20:26

На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла – звернення Президента

30 вересня 2026 року - 19:58

Президент поспілкувався з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken про масштабування безпілотної складової війська та розвиток напряму НРК

30 вересня 2026 року - 19:31

На пункті управління 3-го армійського корпусу Президент обговорив із воїнами результати операції «Вівальді» та плани на четвертий сезон

30 вересня 2026 року - 19:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на напрямок проведення операції «Вівальді»
Робоча поїздка Президента на напрямок проведення операції «Вівальді»

30 вересня 2026 року - 14:47

Перейти до всіх галерей

Президент під час телефонних розмов обговорив з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере ескалацію російського терору та посилення ППО України

30 вересня 2026 року - 20:26

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував лідерам за незмінну підтримку України.

Володимир Зеленський детально поінформував партнерів про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти українських міст і громад.

Президент зазначив, що майже всю цю добу в Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних «шахедів», а вночі також були удари балістикою.

Лідери України та Фінляндії обговорили, що саме може найбільш відчутно підтримати захист нашої країни, посилити українські F-16 та загалом протиповітряну оборону.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також говорили про те, що потрібно Україні для захисту від російської ескалації, передусім про протиповітряну оборону та підтримку наших F-16.

«Координуємо наші кроки й працюємо над тим, щоб забезпечити кращий захист життя людей і їхньої безпеки», – зазначив Глава держави.

Версія для друку