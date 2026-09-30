На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла – звернення Президента

Слава Україні!

Шановні наші воїни!

Сьогодні, напередодні Покрови – Дня захисників і захисниць України, для мене сьогодні честь бути тут, відзначити вас державними нагородами та подякувати, безумовно, вам усім за оборону, за захист нашої держави, за те, що фронт тримаємо міцно і робимо наші активні операції. На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла. І це виключно завдяки вам, завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії – наших Сил оборони та безпеки України. Ми робимо все, щоб знищити російську військову логістику, відповідні наші операції тривають без перерви, наші воїни вибивають російські ударні спроможності, знищують інфільтрацію. І саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті, часто непросто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів та інших російських ударів наші військові здобувають необхідні Україні, українському народу, результати. І все це надзвичайно важливо, щоб уся наша держава могла жити, могла існувати, могла працювати і захищати незалежність і право України на життя. Зараз непросто в багатьох тилових містах і громадах, у столиці складно через постійні російські атаки «шахедами» і ракетами по енергетиці, по критичній інфраструктурі, буквально – по життю. Росія ескалує і намагається зламати Україну і особливо зараз, перед зимою. Ми робимо все, щоб захистити нашу державу. Завдаємо ударів у відповідь агресору. Розробляємо нову зброю, боремося за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний і корпуси, наші бригади, наші активні та сильні люди б’ються заради України. Я хочу подякувати вам всім, вашим побратимам, хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов’язково ми завжди пам’ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу. Я прошу вшанувати всіх загиблих героїв хвилиною мовчання.

Дякуємо їм за те, що захистили Україну! Дякую вам за те, що захищаєте нашу державу!

Слава Україні!