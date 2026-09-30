Президент зустрівся з послами держав – членів Євросоюзу в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главами дипломатичних представництв країн – членів Європейського Союзу в Україні.

На зустрічі були присутні керівники дипломатичних місій Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Посол Європейського Союзу в Україні та голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Головні теми обговорення – нагальні фінансові та оборонні потреби нашої країни, посилення ППО, відкриття решти чотирьох переговорних кластерів щодо вступу у Євросоюз та посилення санкційного тиску на Росію.

«Я дуже пишаюся тим, які відносини нас пов’язують із вами, вашими країнами та, звісно, вашими народами. Я надзвичайно вдячний лідерам і громадянам ваших країн за підтримку України, яку ви надавали від самого початку повномасштабної війни і яку продовжуєте надавати й зараз», – зазначив Глава держави.

Президент розповів про важливу зустріч між командами України та Європейської комісії щодо покриття фінансових і оборонних потреб України на 2026–2027 роки, що відбулася сьогодні в Брюсселі.

«Є чітке розуміння поточної ситуації, наявного дефіциту ресурсів і шляхів вирішення проблеми. Ми розуміємо, які кроки можуть і будуть зроблені обома сторонами, і маємо для цього політичну волю. Дуже добре, що є розуміння щодо фінансування на 2026 рік, а також підтримки на 2027 рік», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також поінформував про успішне сьогоднішнє випробування української тактичної балістичної ракети FP-7.

За словами Володимира Зеленського, є й просування в розробці нашої системи антибалістичного захисту, де одне з ключових питань – фінансування. Однаково важливим воно є і для виробництва перехоплювачів для збиття російських реактивних дронів. Глава держави закликав підтримати спрямування 20 мільярдів євро, що не використані в межах програми SAFE, на оборонні проєкти з Україною.

«Ви самі бачите ці масовані атаки. Нашій армії критично необхідні засоби для захисту людей, а також для збереження критичної інфраструктури, мостів, дитсадків, шкіл, університетів, логістичних хабів, мобільних операторів, дата-центрів», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також додав, що не можна знімати санкції, коли Росія не робить кроків до миру, і закликав посилювати санкційний тиск та працювати над новими пакетами.

«Я доручив своїй команді опрацювати новий перелік російських олігархів, і ми такий список маємо. Ми підготували його й передали вашим командам. І, звичайно, ми знову додамо до нього тих осіб, яких ми “втратили”, але про яких ми не забули. Також ідеться про антибалістичні санкції та інші різні пакети», – розповів Глава держави.

Під час спілкування з дипломатами говорили про шляхи максимально ефективної підтримки України на тлі ескалації з боку Росії перед початком зимового сезону.

Окремо йшлося про важливість ухвалення рішень, що стосуються реформ, і особливо тих законопроєктів, які потрібні для надання Україні необхідного фінансування. Президент зазначив, що наша країна робить усе можливе, але потрібно враховувати реалії воєнного часу, зокрема умови роботи парламенту.

Президент подякував главам дипломатичних представництв країн Євросоюзу та їхнім країнам за все, що вони роблять для України, і запропонував зустрітися знову найближчим часом.