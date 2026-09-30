Робимо все, щоб ви стали гарантами безпеки для мирної України – Президент під час церемонії складання клятви ліцеїста

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський привітав вихованців військових ліцеїв і ліцеїв безпекового спрямування Міністерства внутрішніх справ зі складанням клятви ліцеїста.

Глава держави подякував ліцеїстам за вибір важливої місії захисників України.

«Ми дуже хочемо закінчити війну, і ми робимо все, щоб це було: щоб був мир в Україні, щоб гарантувати безпеку. І треба пройти цей шлях. Ми робимо все, щоб ви стали гарантами безпеки вже для мирної України. Я бажаю вам цього і вірю, що ви станете дійсно крутими офіцерами Українського війська, наших Сил оборони та безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що церемонія складання клятви ліцеїста відбувається попри всі спроби Росії.

«Це значить одне: як би не намагалася Росія, їй не вдасться. Не вдасться знищити наші традиції, українські мрії, нашу державу, нашу свободу й наше майбутнє», – зауважив Володимир Зеленський.

Клятву склали ліцеїсти з багатьох міст і регіонів України, зокрема з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Вінниці, Бердичева, Львова, Одеси, Хмельницького.

«У кожному куточку нашої держави формується нове покоління – покоління сильних, покоління гідних. Усе це разом дає непохитну впевненість: Україна буде», – наголосив Президент.

Клятву зачитали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна Поліна Згоба та Олександр Стецько і ліцеїсти Київського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ Аріна Митяй і Павло Басовський.

Клятву склали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Бердичівського військового ліцею, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного, Вінницького ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Назарія Гринцевича Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра Гостіщева МВС України, Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка МВС України, Київського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, Криворізького ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України і Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

Серед ліцеїстів, які склали клятву, – понад 450 вихованців військових ліцеїв, більш ніж 470 вихованців ліцеїв безпекового спрямування МВС та 128 – Військового ліцею Державної прикордонної служби України.