Президент поспілкувався з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken про масштабування безпілотної складової війська та розвиток напряму НРК

На пункті управління 3-го армійського корпусу Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken.

Командир 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken Олег Романов доповів про роль його підрозділу в операції «Вівальді», а також про операції з перерізання логістики окупантів на середній дистанції та потреби полку.

Глава держави також окремо поспілкувався з командирами підрозділів 21-го полку та інших складових Сил безпілотних систем, які входять до складу 3-го армійського корпусу. Обговорили масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів автомобільною та бронетехнікою.

Окремо йшлося про необхідність змін до розподілу є-балів. За словами військових, важливо справедливіше винагороджувати не лише за ураження, які мають негайний ефект, а й за операції, що приносять довготривалі наслідки для ворога.

Президент подякував воїнам 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за захист України, привітав із прийдешнім Днем захисників і захисниць та відзначив результативне виконання операції «Вівальді».

«Безумовно, хочу подякувати вам за дуже успішну операцію. За сміливість, за героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую вам за службу», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшому лейтенанту Андрію Купріянову. З 2022 року він пройшов шлях від командира взводу до командира механізованого батальйону. Учасник оборони і звільнення територій Донецької та Луганської областей. Особисто очолював контрнаступальні та штурмові дії поблизу Бахмута, Хромового, Курдюмівки, Кліщіївки і населених пунктів біля Краматорська. У серпні – вересні 2026 року в межах операції «Вівальді» підрозділи батальйону під його керівництвом не лише звільняли населені пункти, а й перерізали логістику ворога та ізолювали росіян від підкріплення. Завдяки цьому були створені умови для подальшого просування Сил оборони, знищено майже 200 окупантів, а ще близько 20 росіян поповнили наш обмінний фонд.

Володимир Зеленський також відзначив трьох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, сімох – «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів і ще трьох – медаллю «За військову службу Україні».