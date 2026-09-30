На пункті управління 3-го армійського корпусу Президент обговорив із воїнами результати операції «Вівальді» та плани на четвертий сезон

На пункті управління 3-го армійського корпусу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді».

Командир корпусу Андрій Білецький доповів про проміжні результати операції. Росіяни планували прорив у тил Словʼянсько-Краматорської агломерації, але Сили оборони України зірвали ці плани та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Ворог був змушений терміново перекидати підкріплення, послаблюючи інші напрямки.

Бійці 3-го армійського корпусу разом із суміжними підрозділами вже реалізували три сезони «Вівальді». За цей час втрати Росії становлять понад 5 тисяч убитими й пораненими, ще 250 окупантів українські захисники взяли в полон. Від початку наступальних дій під контроль України вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Відновлено контроль над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, Дробишевим, Карпівкою, Новомихайлівкою та околицями Корового Яру, звільнені Середнє, Шандриголове, Дерилове, Рідкодуб та Катеринівка, захоплений ворожий хаб на плацдармі – Нове.

Особливістю операції «Вівальді» стало використання наземних роботизованих комплексів (НРК) для диверсійних дій. Зокрема, була застосована тактика, що полягала в розміщенні на НРК-камікадзе одноразових гранатометів. Упроваджена також тактика «Грифон» – десантування НРК за допомогою важких бомберів.

Крім того, наземні роботизовані комплекси-камікадзе на базі БТР стали важливим елементом знищення опорних пунктів ворога. Завдяки цьому вдалося не тільки деморалізувати росіян і зайти в Нове та Катеринівку, а й знищити ворожий вузол зв'язку та управління.

Бригадний генерал Андрій Білецький також доповів про плани на четвертий сезон операції.

Президент окремо поспілкувався з командирами підрозділів, які залучені до операції «Вівальді». Серед обговорених питань – справедливе грошове забезпечення і забезпечення далекобійною артилерією. Також детально йшлося про можливість заміняти людей НРК під час проведення наступальних операцій. Запланували потрібні кроки для реалізації цієї ідеї.

Глава держави відзначив 20 воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів і привітав із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

«Сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всім тим, хто є з вами сьогодні, і хто залишився в пам’яті назавжди. Вони – справжні герої», – зазначив Володимир Зеленський.