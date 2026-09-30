Саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті – Президент під час звернення до військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України

Напередодні Дня захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, відзначив їх державними нагородами та присвоїв військові звання, а також вручив підрозділам Сил оборони бойові прапори, стрічки відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки почесних найменувань.

Глава держави подякував військовим за захист України, за міцний фронт і активні операції.

«На п’ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла. І це виключно завдяки вам, завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії – наших Сил оборони та безпеки України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українські воїни роблять усе, щоб знищити російську військову логістику, ударні спроможності та інфільтрацію ворога.

«Саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті, часто непросто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів та інших російських ударів наші військові здобувають необхідні Україні, Українському народу результати», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що подвиги українських військових дуже важливі, щоб Україна могла жити, працювати, захищати незалежність і право на життя.

«Зараз непросто в багатьох тилових містах і громадах, у столиці складно через постійні російські атаки “шахедами” й ракетами по енергетиці, по критичній інфраструктурі, буквально – по життю», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, Росія посилює ескалацію та намагається зламати Україну, особливо перед зимою. Володимир Зеленський наголосив, що Україна завдає агресору ударів у відповідь, розробляє нову зброю та бореться за нову підтримку від партнерів.

«Я хочу подякувати вам усім, вашим побратимам, хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну», – сказав Президент.

Глава держави закликав завжди пам’ятати й шанувати полеглих героїв. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив «Золотою Зіркою» Героїв України. Найвищого державного звання удостоєні:

Лейтенант Сергій Жуковін. Брав участь у боях на Харківщині, Дніпровщині, Луганщині та Донеччині. У червні 2022 року першим успішно застосував FPV-дрон-камікадзе. За перші півтора місяця виконання бойових завдань у районі Бахмута знищив 35 ворожих розвідувальних дронів. Під його керівництвом підрозділ безпілотних систем лише з квітня до серпня цього року ліквідував близько 150 розвідувальних дронів і понад 420 ударних БпЛА.

Солдат Олег Пономаренко. Брав участь у боях на Дніпровщині, Запоріжжі та Донеччині. Безперервно виконував завдання на лінії фронту протягом трьох місяців. Щодня вступав у вогневі бої з ворогом. Знищив понад 25 окупантів і ще більш ніж 30 поранив. Підрозділ під його командуванням неодноразово вступав у бій із більш численними ворожими групами та знищував їх.

Президент вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Старший солдат Євген Хоменко. Група під його командуванням 140 діб у складних умовах утримувала позицію на передньому краї оборони в районі Добропілля, не втративши жодного воїна. Пізніше надав медичну допомогу всьому особовому складу, пораненому внаслідок чотирьох ударів російськими FPV-дронами по позиції, та організував постачання медикаментів.

Молодший сержант Андрій Гуленко. З жовтня 2024 року до липня 2025-го брав участь у Курській операції. За цей час урятував життя понад 20 воїнам, здійснивши більш ніж 40 евакуаційних виходів під ворожим вогнем. З осені минулого року захищає Україну на Сумщині.

Молодший сержант Олександр Вовченко. Виконував бойові завдання на Миколаївщині та Херсонщині, брав участь у звільненні Херсона. Під час оборони Донеччини лише в травні 2025 року знищив близько 140 окупантів. Це сприяло тому, що всі наступальні спроби ворога були зупинені.

Старший лейтенант Денис Степанюк. У квітні 2026 року як командир штурмових і розвідувальних груп керував відбиттям ворожих наступів і здійснив успішний прорив оборони противника біля Березового. Захопив засоби зв’язку ворога та ліквідував понад 60 окупантів.

Старший лейтенант Ігор Самчук. Із грудня 2025 року до квітня 2026-го здійснив кілька успішних операцій для оборони Дніпровщини. Зокрема, скоординував протиповітряні та протитанкові удари підрозділу зі знищення ворожої броньованої техніки та квадроциклів. Попри активні повітряні удари противника організував і забезпечив безперервну бойову роботу екіпажів FPV-перехоплювачів для ефективного захисту українських позицій.

Майор Артем Роговець. У травні – червні 2026 року підрозділи батальйону морської піхоти під його керівництвом розгорнули успішні наступальні дії на Харківщині. Штурмові групи, аеророзвідка та ударні БпЛА зачистили близько 2 квадратних кілометрів території.

Старший солдат Микола Приходько. Минулого року під щільним ворожим вогнем за кермом бронетранспортера без втрат доправив бійців на позиції, а після висадки знищив трьох окупантів. Пізніше, під час виконання бойового завдання, вивів БТР з-під ворожих атак артилерією та дронами, але його уразила ПТКР. Попри поранення Микола Приходько евакуював усіх побратимів у безпечне місце.

Рус. У серпні торік під ворожим вогнем урятував з-під завалів поранених побратимів і допоміг евакуювати їх. Організував оборону позиції під час наступу окупантів і знищив трьох росіян. Завдяки йому ворог не зміг прорватися в тил, а всі спроби прориву були зупинені.

Підполковник Денис Слюсар. У листопаді минулого року на Донеччині обійшов небезпечну ділянку на ворожій позиції та знищив трьох окупантів. Група спецпризначенців оперативно зачистила позицію ворога й знищила ще чотирьох росіян. Денис Слюсар вивів воїнів у тил на ротацію, група не зазнала жодних втрат.

Старший солдат Петро Громлюк. Торік у складі екіпажу БТР облаштував захисні споруди, що дало змогу зберегти життя побратимів і відбити ворожий штурм. У жовтні 2025 року після влучання ворожого дрона в бронетранспортер попри поранення допоміг вибратися з машини двом побратимам. Під час евакуації зазнав повторного поранення внаслідок удару FPV-дрона.

Глава держави також відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І й ІІІ ступенів та «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори 159-й окремій механізованій бригаді, 411-й окремій бригаді безпілотних систем «Яструби», 33-му окремому інженерному полку, 8-й артилерійській бригаді «Гармаш» НГУ та 7-й артилерійській бригаді «Грегіт» НГУ.

Відзнаку «За мужність та відвагу» – 5-й окремій важкій механізованій бригаді, 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя, 414-й окремій бригаді безпілотних систем «Птахи Мадяра» та 24-й окремій авіаційній ескадрильї Державної прикордонної служби України.

Президент також вручив командирам підрозділів стрічки почесних найменувань: 33-й окремій механізованій бригаді присвоєно почесне найменування «імені Дмитра “Байди” Вишневецького», 194-й окремій понтонно-мостовій бригаді Державної спеціальної служби транспорту – почесне найменування «Самар».

Глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Емілю Ішкулову.