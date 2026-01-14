Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад – звернення Президента
Доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад – звернення Президента

14 січня 2026 року - 20:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

15 січня 2026 року - 20:32

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підтримку України з боку МВФ

15 січня 2026 року - 19:41

Президент привітав працівників УДО з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

15 січня 2026 року - 19:32

Військова співпраця, євроінтеграція та розвиток програми PURL: Президент зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії

15 січня 2026 року - 18:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених
Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених

14 січня 2026 року - 16:52

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

15 січня 2026 року - 20:32

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави наголосив: російські удари під час такої холодної зими додають серйозних викликів. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові, унаслідок якого сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла. Президент поінформував Марка Рютте про ці обстріли та потреби України для захисту і зміцнення ППО. Глава держави окремо відзначив важливість програми PURL, і Україна розраховує, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться.

Президент і Генеральний секретар НАТО детально обговорили дипломатичну роботу й контакти з партнерами у США та Європі.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялися поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки.

«Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру», – наголосив Глава держави.

Президент подякував Марку Рютте за підтримку України.

Версія для друку