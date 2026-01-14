Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави наголосив: російські удари під час такої холодної зими додають серйозних викликів. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові, унаслідок якого сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла. Президент поінформував Марка Рютте про ці обстріли та потреби України для захисту і зміцнення ППО. Глава держави окремо відзначив важливість програми PURL, і Україна розраховує, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться.

Президент і Генеральний секретар НАТО детально обговорили дипломатичну роботу й контакти з партнерами у США та Європі.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялися поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки.

«Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру», – наголосив Глава держави.

Президент подякував Марку Рютте за підтримку України.