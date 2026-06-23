Президент обговорив із генеральним секретарем ОЕСР упровадження реформ для швидкого просування до членства в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, який учетверте приїхав до нашої країни.

«Важливо, що ви, ОЕСР, підтримуєте Україну та українців. Я думаю, що сьогодні ми можемо зробити дуже важливий крок щодо майбутнього членства в ОЕСР. І наш уряд над цим працює», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили прогрес України на шляху до європейської інтеграції. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна розраховує на відкриття решти п’яти переговорних кластерів із Євросоюзом протягом наступних тижнів. За словами Президента, було б символічно ухвалити рішення до 15 липня – Дня Української Державності.

Говорили й про реалізацію фінансового пакета підтримки від Євросоюзу, посилення санкцій проти Росії та контакти з партнерами. Глава держави розповів про зустрічі та домовленості на саміті Групи семи у Франції.

Матіас Корман наголосив, що ОЕСР підтримує зусилля України на шляху реформ, які українці реалізують навіть під час війни. Він зауважив, що ОЕСР презентувала огляди інфраструктурної політики, державного управління та у сфері юстиції, які продемонстрували прогрес України в реалізації реформ.

«Ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь – підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля», – зазначив генеральний секретар ОЕСР.