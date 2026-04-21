Президент обговорив із міністеркою оборони Іспанії посилення ППО, постачання радарів, спільне виробництво та розширення програми SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, щоб обговорити спільне виробництво зброї та оборонну підтримку.

Глава держави подякував Міністерству оборони Іспанії, Прем’єр-міністру Педро Санчесу та іспанському народові за послідовну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Президент зазначив, що місяць тому був продуктивний візит до Іспанії, який приніс багато домовленостей.

«Дуже вірю, що всі наші домовленості реалізуються найближчим часом. Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів – ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE і появу нових продуктів спільного виробництва. Саме ця тема, а також зміцнення української ППО були ключовими під час обговорення.

Глава держави також подякував за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до Hawk і Patriot. Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії є дуже важливою під час відбиття масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністерка оборони Іспанії запевнила в подальшій підтримці України.

«Ми знаємо стан справ, оскільки в мене була зустріч із міністром оборони України. Я стежу за ситуацією. Зараз я можу сказати, що ситуація покращилась. Як ви знаєте, ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти вашій ППО», – наголосила вона.

Президент відзначив Маргариту Роблес орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, благодійну діяльність і популяризацію нашої держави у світі.