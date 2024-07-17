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Президент обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва

19 липня 2024 року - 00:08

Президент обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва

У межах візиту до Великої Британії Президент Володимир Зеленський зустрівся з топменеджерами провідних британських оборонних компаній.

На зустрічі були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.

«Дякую Великій Британії за непохитну підтримку України. Ви стали першою європейською країною, що надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю. Саме з Великою Британією ми підписали першу безпекову угоду. І я радий, що ми з вами й далі поглиблюємо нашу співпрацю в оборонній галузі», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Під час зустрічі обговорили перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки, яку Велика Британія передала нашій країні.

Глава держави зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації.

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