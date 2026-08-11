Президент обговорив із представниками гірських громад виклики й перспективи розвитку гірських територій

В Івано-Франківську на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками всіх гірських територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, щоб обговорити питання, які потребують оперативного розв’язання.

У режимі відеоконференції до зустрічі долучилися: Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, міністр освіти і науки Андрій Бутенко, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Глава держави подякував керівникам громад за їхню роботу. Президент наголосив, що важливим чинником розвитку регіону Карпат є релокація, зокрема переміщення бізнесу та промислових виробництв із тимчасово окупованих територій.

Володимир Зеленський зазначив, що у вересні має відбутися перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». На ньому будуть представлені вісім держав, на території яких є Карпати.

«Дякую тим лідерам, які вже мені особисто підтвердили свою участь. Це країни, у яких є Карпати. Така в нас була ініціатива. Дуже пишаюся, що ми знайшли навіть у час війни такий вимір. Це економіка, безпека, екологія та інвестиції. Ми будемо запрошувати також деяких гостей, представників бізнесу з Близького Сходу щодо інвестицій у Карпати», – зазначив Глава держави.

На саміті будуть понад 500 представників бізнесу з різних країн. Саме тому, за словами Президента, важливо вже зараз готуватися до заходу та працювати над залученням інвестицій під час нього. Важливо, щоб і голови громад теж долучилися до підготовки та запрошували на саміт представників місцевих влад з інших країн.

«Це дуже важливо, щоб не тільки лідери зустрічалися. Цього вже мало. Лідери дають політичну вагу саміту, але дуже важливо, щоб зустрічалися саме громади із цих країн. Бо громади притягують також бізнес. Громади знають, що там усередині. Лідер знає свою державу, але все одно громада на місці знає, які там головні виклики», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, під час саміту планують підписання договорів, домовленості про інвестиції та обмін досвідом у питаннях безпеки, захисту енергетики, продовольчої безпеки, який партнери хочуть вивчати в Україні.

Президент відзначив, що важливою є й культурна ініціатива «Тисячовесна», адже це про створення українського незалежного контенту та протидію російській пропаганді. Зараз саме на Івано-Франківщині відбувається пітчинг проєктів, де представлені ініціативи з різних галузей сучасного й традиційного мистецтва нашої країни.

«Цього не робилося в такому обсязі. Ніколи. Це велика програма. Я дуже розраховую, що вийде на п’ять – десять років. Тому що саме завдяки такій кількості років можна зберегти школу мистецтва України, повернути в Україну тих митців, яких розпорошив час, життя, війна. І ми вже бачимо: велика кількість заявок – три тисячі заявок, тобто три тисячі ідей контенту, з яких близько двох тисяч сьогодні пройшли у фінальну частину й будуть відбиратися», – сказав Володимир Зеленський.

Голови громад також порушили питання щодо необхідності актуалізації податкового законодавства у сфері лісового господарства й туристичного збору для зміцнення фінансових спроможностей громад і ліквідації дотаційності, допомоги держави в антипаводкових заходах, створення додаткових сприятливих умов для розвитку бізнесу. Зокрема, ішлося про можливість створення комплексної програми розвитку гірських громад. Президент наголосив, що за місяць уряд має напрацювати першочергові рішення.

«Ви повинні отримувати гроші із цього. Ви повинні за цим дивитись і зберігати наш ліс, наші Карпати. І за це повинні отримувати, безумовно, і з туризму, і податки, і розвиватися. Бо ваші люди, які тут живуть, повинні бачити, за рахунок чого вони живуть, за рахунок чого у вас з’являються дороги тощо», – додав Глава держави.

Також говорили про розбудову дорожньої інфраструктури й фінансування, забезпечення громад високопрохідними автобусами та медичним транспортом, доступність шкільної освіти. Президент доручив Прем’єр-міністру, міністрам фінансів, розвитку громад та інфраструктури розібрати з громадами спроможності місцевих бюджетів і провести логістичний аудит, щоб державні послуги та інституції були доступні кожній людині в Україні, зокрема у віддалених гірських регіонах.

«Абсолютно зрозуміле, чітке завдання. До “Карпатської ініціативи” буде чітка доповідь і план», – сказав Сергій Корецький.

Голови громад подякували Володимиру Зеленському за постійну підтримку та залученість до питань громад, проєктів із будівництва доріг і мостів та розвитку ветеранської підтримки й реабілітації.