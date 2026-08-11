В Івано-Франківську Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя».

Серед них – воїни, ветерани, люди з інвалідністю. Вони беруть участь у змаганнях із восьми видів спорту: настільний теніс, стрільба з лука, дартс, кидання мʼяча в баскетбольне кільце, вправи на веслувальному концепті, ривок і поштовх гирі, статичне утримання ваги та жим штанги. Разом з учасниками змагань Президент грав у настільний теніс, підіймав штангу та стріляв із лука.

Директор закладу, в якому відбуваються змагання, розповів Главі держави про розвиток спорту в регіоні та залучення ветеранської спільноти до цього руху для фізичної та психологічної реабілітації.

Володимир Зеленський поспілкувався зі спортсменами й підписав бойові прапори їхніх бригад. Митець Василь Семко подарував Главі держави дерев’яне панно зі святим Миколаєм в образі військового капелана, що символізує добро під час війни. Автор створив панно після участі в обороні Авдіївки у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.