Звернення Президента до учасників фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна»

Всім привіт. Слава Україні!

Мені дали такий бейдж, і це дуже круто, мені сподобалося. Приємно, що написано «ініціатор». Це правда, я дуже радий вас усіх бачити. Привіт. Дуже круто. І підготував деякий спіч, а потім ми поспілкуємось. Для мене дуже важливо тому, що я, чесно кажучи, цією ідеєю живу багато років. І дуже радий, що ми починаємо. І нашій віцепрем’єрці дуже вдячний, усій її команді за все це, що воно починає реалізуватись. Так. Дай бог.

Дорогі митці!

Готували кілька слів, дуже хочу їх вам адресувати. Дорогі наші фіналісти, наші таланти, наша дуже жива молодь, експерти.

Дуже вам вдячний – команді «Тисячовесни». Всій команді дуже вдячний.

Пані та панове!

Найперше я дійсно вас вітаю. Це дійсно знаковий день, до якого ми йшли цей рік із моменту, коли вирішили: все-таки нам треба зробити цю ініціативу, вона повинна бути реальною. Ідея зробити найбільшу в історії постійно діючу програму для культури. І майже рік, трішечки навіть менше, до старту всіх цих пітчингів сьогодні ми пройшли за такий термін короткий.

Це крутий результат, успіх нашої культури. І я дуже вдячний усім, хто став співпричетним до історії. Всім, у кого є бейдж. І не тільки. Всім абсолютно. Історія, реальна історія, яку ми творимо разом. Попереду найважливіше і, можливо, найважче.

Кілька дуже насичених і цікавих, але, тим не менш, у той же час непростих днів для всіх, передусім для вас, для фіналістів, яким треба захистити свої ідеї, захистити свої проєкти, свої, в принципі, дітища. І для кожного з вас вони точно найкращі. Я знаю, я сам був таким. І це факт. Але тепер ви маєте переконати інших, що саме ваша ідея – вона жива й реалістична та що ідея спрацює, що вона потрібна, безумовно, і потрібна українцям, що вона буде цікава всім українцям, що саме ваш культурний продукт об'єднає людей.

І важливо буде вигравати у ворожої пропаганди битву за серця людей, мільйонів українців, мільйонів європейців, мільйонів тих, кого надихне й надихає наша любов, наша українська культура. 1227 проєктів дійшли до фіналу. Суперцифра. Вітаю вас. І ця цифра доводить, що наше кіно, ваше кіно, музика, театри та все наше українське мистецтво можуть стати ще більшою силою. Я щиро бажаю успіху кожному й кожній із вас.

Вірте у свої ідеї, боріться за них, переконуйте, надихайте. Звісно, перемагайте. Також хочу побажати сили, витримки нашим експертам.

Ви вже зробили дійсно величезну роботу, опрацювали майже 3 тисячі заявок, відібрали фіналістів. І тепер рівень відповідальності став, на мій погляд, ще вищим, адже від вашого вибору багато в чому залежить розвиток «Тисячовесни» в наступних роках. Я говорю про це від самого початку нашої програми «Тисячовесна». Підкреслю ще раз: сьогодні держава буде проводити «Тисячовесну» щороку, буде підтримувати культуру щороку. І щороку це буде зростати – впевнений у цьому.

Зростати новими категоріями, новими категоріями учасників, новими бюджетами для реалізації. Це така перша українська постійно діюча мільярдна програма підтримки української культури. Я впевнений, нам потрібно щонайменше п’ять, в ідеалі – десять років саме такого темпу, який ми сьогодні маємо, коли є і спроможність індустрії, і відповідна підтримка нашої держави. І це має давати, безумовно, результати.

Зокрема, масив класичного й некласичного, сучасного, класного й конкурентоздатного українського контенту. Але «Тисячовесна» має вирішувати не лише цю – багато інших задач, бо мова тут не лише про entertainment, безумовно, не лише. Це й про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії, роботу, яка, у свою чергу, дає всій сфері розвиток і дає зростання окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту, і інфраструктурної бази цієї індустрії, і – важливо – якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді. А ви такі. І це мета дійсно, і це план, який держава послідовно буде втілювати в життя. Саме тому зараз дуже важливими стануть результати першої «Тисячовесни». Які саме проєкти будуть створені за державної підтримки, яку оцінку їм дасть кінцевий бенефіціар «Тисячовесни», тобто український глядач, український слухач, усі наші українці, всі наші люди, для яких ми тут, для яких творимо, для яких ви творите, для яких «Тисячовесна». Я прошу всіх наших експертів розуміти ось ці виклики й ось цю таку серйозну відповідальність. Ще раз я дуже вдячний за вашу роботу, але хочу сказати, що дійсно серйозна відповідальність.

Ставитися до цього не просто як до чергового, навіть важливого, конкурсу чи до просто звичайного пітчингу – це не так. «Тисячовесна» – це про дещо значно більше, вагоміше для майбутнього, для майбутнього нашої культури, нашої держави. Попереду перед вами не просто вибір – вибір, де недостатньо керуватися принципом, чи подобається це мені. Варто шукати відповідь, чи сподобається це Україні – всій. Але розумію, що це дуже складно, щоб усім щось сподобалось. Завжди є ризики, критики, але, тим не менш, критика – це нормально, це абсолютно живе життя.

Але, тим не менш, при всій повазі до експертів… Ви експерти, ви профі, ви незалежні експерти. Це дуже круто, важливо, щоб це подобалося всім іншим людям. Варто шукати відповіді в рішеннях саме на таке запитання. І це рішення на основі не тільки чи буду я таке дивитися, бо я експерт, я багато всього бачив. Я не збираюся тиснути ні на кого, сприймайте це абсолютно правильно, це моє відчуття.

Нам потрібен прогноз, свого роду прогноз, чи це будуть дивитися наші діти, наші батьки, наші найбільш чутливі категорії. Чи будуть дивитися, слухати й цікавитися цим українці загалом, чи стане це сильним голосом України у світі. Це для нас дуже важливо, особливо в час війни.

Чи розкриває це правду про нас, про наш народ, про нашу незалежність, про війну, про сміливість наших героїчних воїнів, про український характер, про наші цінності – тоді це зрозуміло, за що ми боремось, – і про те, якими хочуть бути наші діти, молодь, ким ми є, чого хочемо загалом, чи показує це наше життя, чи все це показує реальність, наше життя, життя України. Знайти відповіді на всі ці питання й надати відповідну оцінку тому чи іншому проєкту – непроста задача й дуже відповідальний вибір.

Тому я щиро бажаю вам у цьому процесі вдачі й вашої людської гарної інтуїції. І я вірю, що нам усе вдасться. І рівно за рік ми будемо не лише підбивати сухі статистичні підсумки першої «Тисячовесни» вже у втілених проєктах, а будемо говорити про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва, якому точно бути.

Бути успішним, якісним, бути популярним серед усіх українців. Це важлива мета, задля якої «Тисячовесну» було запущено і яка триватиме в наступні роки. Я в це абсолютно вірю і впевнений, якщо чесно.

І саме для цього створення крутого контенту зі знаком якості «Зроблено в Україні». Нехай переможуть найкращі!

Слава Україні!