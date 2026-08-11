Держава буде проводити «Тисячовесну» щороку, і щороку це буде зростати – Президент під час фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна»

Президент України Володимир Зеленський долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна», який відбувається в Івано-Франківську, та поспілкувався з учасниками, експертами й партнерами.

Глава держави наголосив, що реалізація ініціативи «Тисячовесна», яка покликана сприяти появі нового, якісного українського культурного продукту, – це крутий результат і успіх України. За словами Президента, із понад 3 тисяч творчих заявок до фіналу дійшли 1227 проєктів, які вже об’єднують людей і команди.

«Мова тут не лише про entertainment, безумовно, не лише. Це й про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії, роботу, яка, у свою чергу, дає всій сфері розвиток і дає зростання окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту, і інфраструктурної бази цієї індустрії, і – важливо – якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді», – сказав Володимир Зеленський.

Президент мав змогу побачити кожну творчу локацію, де фіналісти обговорюють і захищають свої роботи перед незалежним журі за участю міжнародних експертів. Зокрема, це напрями перформативного мистецтва, ігрового та неігрового кіно, анімаційних фільмів, серіалів і сучасної музики.

«Я впевнений в успіху цієї ідеї, принаймні з нашого боку ми будемо робити все, щоб позбавляти зайвої бюрократії, щоби дійсно так воно виглядало – не тільки ззовні – так справжньо, творчо, щоби ця ідея народила багато різного талановитого контенту», – сказав Володимир Зеленський.

Під час спілкування з авторами, режисерами, продюсерами, музикантами, культурними менеджерами та представниками мистецьких інституцій Володимир Зеленський обговорив перспективи багаторічної роботи ініціативи.

«Програма буде працювати. Подивимося, поговоримо з експертами, почуємо висновки, яка з платформ, який напрямок, яка тематика працює краще. Там треба додавати грошей і відсотка. Який напрямок не спрацює або спрацює не так, як розраховували ініціатори «Тисячовесни», самі експерти, я думаю, відповідь у реальному часі ми побачимо. Там, де немає результатів, те буде змінюватися, там, де є результат, треба буде ще більше допомагати», – додав Глава держави.

Під час спілкування говорили й про потребу навчання для молоді. Цьогоріч серед учасників «Тисячовесни» понад 20% – дебютанти. Для ще більшого їх залучення з наступного року проєкт планують розширити двома категоріями: комп’ютерні ігри та книга. Президент запевнив, що фінансування та підтримка з боку держави не зменшаться.

«На наступний рік ми розуміємо з кількості заявок, що ми повинні розраховувати збільшувати ці фінанси. Ми це бачимо, потрібен був перший крок, відкриття, щоб зрозуміти обсяг», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про повернення українських митців з-за кордону. Президент зазначив, що важливо створити умови, коли держава лише підтримуватиме творчі ідеї та не заважатиме їх реалізовувати, зменшить бюрократію і не претендуватиме на авторські права.

Глава держави наголосив, що ми повинні показувати всьому світу, хто ми є, хто такі українці та що в складних умовах ми боремося, але й живемо. Збільшення кількості українських проєктів на міжнародних майданчиках лише зміцнюватиме Україну, бо йдеться не тільки про промоцію нашої держави, а й боротьбу з російською пропагандою.

Приділили увагу й меценатству, щоб ініціатива «Тисячовесна» мала додаткову фінансову підтримку. За словами Президента, необхідно напрацювати відповідний законопроєкт. Глава держави зазначив, що Прем’єр-міністр України та міністр фінансів повинні врегулювати це питання, зокрема, і з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з 10-річною Варварою Квочок, яка бере інтерв’ю у відомих спортсменів, акторів, співаків і політиків для своїх соціальних мереж. Президент поділився враженнями від «Тисячовесни» та розповів про важливість створення анімації на основі правильних цінностей.