Президент обговорив із представниками громади Харкова актуальні проблеми

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова.

Глава держави подякував ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам і всім жителям Харківщини за стійкість у час війни, а бізнесу – за підтримку України, її економічного потенціалу та робочі місця для людей.

Одне з ключових питань обговорення – підтримка економіки на прифронтових і прикордонних територіях. Зокрема, ішлося про створення спеціальної програми для прифронтових регіонів, яка була б дієвою для людей і громад та охоплювала б зменшення податкового навантаження на бізнес.

Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях. Також уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах. Крім того, держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.

Окремо під час зустрічі говорили про підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ.

«Я поговорю з Прем’єр-міністром, із міністром фінансів. Поговоримо окремо щодо газу точно з Нафтогазом. Усі ваші питання порушимо», – зазначив Глава держави.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що вже підготовлена законодавча ініціатива щодо заборони накладання арешту на рахунки таких підприємств. Цього тижня буде проведена урядова нарада, присвячена питанню різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго і пов’язана з мораторієм на їх підняття.