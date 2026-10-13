Президент обговорив із Прем’єр-міністром Фінляндії захист України від російських ударів по цивільній інфраструктурі

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Лідери обговорили захист України від підлих російських ударів по цивільній інфраструктурі.

«Сьогодні вночі та протягом дня знову були удари по наших енергетичних об’єктах. Досі знеструмлена частина Волинської області та Києва після російської атаки вчора ввечері», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україні постійно потрібні засоби для збиття ракет і дронів, для захисту життів людей та об’єктів критичної інфраструктури. Будуть нові рішення на підтримку України вже цього місяця. Глава держави відзначив, що Фінляндія завжди нам допомагає і ми це дуже цінуємо.

Володимир Зеленський і Петтері Орпо говорили й про потребу України в укриттях. Наша країна разом із Фінляндією заснувала Коаліцію укриттів, і зараз потрібно прискорити цю роботу. Президент акцентував, що в кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття, і подякував Фінляндії за готовність підтримати цей напрям.