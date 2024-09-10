Президент обговорив із прокурором Міжнародного кримінального суду важливість дотримання Римського статуту

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.

Глава держави подякував за підтримку України, участь у конференції «Об'єднані заради справедливості» та четвертому Саміті перших леді та джентльменів.

«Дякую вам за все, що робите для нас, за вашу підтримку, дякую за ваше рішення взяти участь у конференції «Об'єднані заради справедливості». Для нас важливий кожен із цих сигналів і дуже важливо, щоб світ нас чув», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив постійну співпрацю МКС з Офісом Генерального прокурора України.

Глава держави також нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут, і наголосив, що вкрай важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Крім того, під час зустрічі обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.