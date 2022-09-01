Президент обговорив з міністром закордонних справ Данії підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом.

Глава держави подякував уряду та Прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.

«Ми вдячні й дуже цінуємо цю допомогу. Ми сприймаємо це як партнерські й дружні, теплі відносини між нашими державами», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також висловив подяку за прихисток, який надала Данія вимушено переміщеним українцям, котрі залишили свої домівки через війну.

Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

«Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо Російської Федерації.

Глава держави подякував Королівству Данія за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

«Ми дуже вдячні за те, що бачимо практичні кроки, зосереджені на допомозі щодо майбутнього відновлення Миколаївської області», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент запросив Прем’єр-міністра Метте Фредеріксен відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію. Він наголосив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Наприкінці зустрічі Глава держави вручив Еппе Кофоду орден «За заслуги» І ступеня, яким його нагороджено Указом Президента від 23 серпня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.