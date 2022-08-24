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Президент обговорив з міністром закордонних справ Італії підтримку України

25 серпня 2022 року - 16:53

Президент обговорив з міністром закордонних справ Італії підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо.

Глава держави подякував уряду Італії й особисто Прем’єр-міністру Маріо Драґі, а також усьому італійському суспільству за підтримку незалежності й суверенітету України.

«За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також висловив подяку Італії за фінансову та оборонну підтримку.

Глава держави відзначив лідерство Маріо Драґі в підтримці надання нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«На площах найбільших і навіть маленьких міст Італії ми завжди бачили наші прапори поруч з італійськими на підтримку нашого суверенітету й нашого кандидатства», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив на важливості лідерства Італії в контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо Росії. Він також зробив акцент на необхідності запровадження візових обмежень для російських громадян.

«Окремо – велика політична підтримка Італії як на полях Організації Об’єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту Кримської платформи. Я вдячний, що Прем’єр-міністр знайшов час для особистої підтримки (саміту. – Ред.)», – сказав Глава держави.

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