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Президент обговорив з народними депутатами питання реформи децентралізації

16 січня 2020 року - 12:17

Президент обговорив з народними депутатами питання реформи децентралізації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою та заступниками голови фракції політичної партії «Слуга Народу», яка становить парламентську більшість у Верховній Раді.

На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації. Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян. 

Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.

За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону  «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.

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