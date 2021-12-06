Президент обговорив з Прем’єр-міністром Великої Британії безпекову ситуацію довкола України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію навколо України та нещодавні ініціативи нашої держави в контексті мирного врегулювання, зокрема в межах Тристоронньої контактної групи. Відбувся обмін думками щодо подальших кроків міжнародних партнерів України з метою деескалації ситуації та мирного врегулювання на Донбасі.

Борис Джонсон підтвердив рішучу й непохитну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський подякував Прем'єр-міністру за солідарність з Україною та його дипломатичні зусилля задля запобігання подальшій агресії РФ проти нашої держави.

«Цінуємо лідерство Великої Британії, зокрема в межах головування у «Групі семи», у формуванні єдиної скоординованої відповіді західних партнерів на дії РФ», – наголосив Президент.

Лідери обговорили питання енергетичної безпеки. Вони висловили спільну позицію щодо неприйнятності використання проекту «Північний потік – 2» як зброї.

У контексті обговорення взаємодії України з НАТО Глава Української держави й Прем'єр-міністр Великої Британії констатували спільний підхід щодо того, що жодна третя країна не може блокувати євроатлантичну інтеграцію України.

Співрозмовники позитивно оцінили двосторонню взаємодію щодо розвитку оборонних спроможностей нашої держави та зміцнення українського флоту.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон відзначили суттєве зростання двостороннього товарообігу з початку дії Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, а також перспективи для реалізації великих інфраструктурних проектів.

Відбувся обмін думками щодо подальших заходів політичного діалогу на найвищому рівні. Глава держави поновив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну наступного року.