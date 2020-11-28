Президент: Один з основних критеріїв оцінки роботи українського посла – економічні здобутки у двосторонній співпраці

Завдання кожного українського посла – залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, просування вітчизняного експорту та відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном. Міністерство закордонних справ має розробити модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів у економічному напрямі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

«Для України важливо бути інтегрованою у світову економіку. Бачу, що напрямок економічної дипломатії отримав у МЗС певне оновлення, але поки що ми не бачимо кінцевого результату. Завдання кожного посла у цій сфері такі: залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, а також просування далі українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном», – зазначив Глава держави.

Він зауважив, що з очевидних причин, зокрема через пандемію коронавірусу, обсяги товарообігу між країнами цього року впали в усьому світі. Але сьогодні кожен дипломатичний представник Української держави має шукати всі можливості для відновлення та збільшення товарообігу.

«Пропонуйте, будь ласка, ваші нові ідеї, вносьте пропозиції щодо відкриття нових переговорів про зони вільної торгівлі не лише товарами, а й послугами, вивчайте ринки своїх країн перебування, знайомтеся з основними імпортерами та ритейлерами. У нинішніх умовах посол має стати найкращим українським економістом у своїй країні перебування», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, економічна співпраця не має обмежуватися лише Європою, США та Канадою, адже значний потенціал для економічного співробітництва мають також ринки Близького Сходу, зокрема країн Перської затоки, Африки, Азії, Південної Америки.

Серед іншого, як зазначив Володимир Зеленський, важливим регіоном є Африка. «Маємо посилити нашу дипломатичну присутність у цьому регіоні, адже там теж є наші економічні інтереси. Готовий розглянути пропозиції Міністерства закордонних справ з цього приводу. Я розумію, що в цих регіонах питання найчастіше вирішуються на рівні глав держав і глав урядів. Я готовий особисто включатись у цю роботу, будь ласка, запрошуйте», – сказав він.

Президент України зауважив, що за поточний рік у межах так званої телефонної дипломатії він провів 67 телефонних переговорів з очільниками держав і урядів, і левова частка цих розмов була присвячена економіці.

«Хочу ще раз наголосити: економічні здобутки у двосторонній співпраці – це один з основних критеріїв, за яким я оцінюю і ціную роботу посла. А новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через півроку після призначення. Немає результату – немає посади посла», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави звернувся до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби із завданням розробити та подати до Офісу Президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів на економічному напрямі. Така оцінка, за словами Президента, могла б даватися із залученням представників Торгово-промислової палати та асоціацій українського бізнесу.