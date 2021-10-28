Президент оглянув криголам «Ноосфера», який держава придбала для українських полярників

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув придбаний коштом держави науково-дослідний криголам «Ноосфера», який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Цей криголам раніше перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. Цього року судно продали Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України. 5 жовтня 2021 року криголам зайшов у акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

На борту криголама Володимир Зеленський оглянув наукову лабораторію, кают-компанію та центр управління.

Директор Національного антарктичного наукового центру МОН України Євген Дикий продемонстрував Главі держави океанографічне устаткування, яке використовують на судні з метою наукових досліджень.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого до роботи в умовах низьких температур, дає змогу значно розширити діапазон наукових досліджень.

Після проходження всіх необхідних процедур та зміни назви судна на «Ноосфера» криголам уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції «Академік Вернадський».

Раніше українські полярники поскаржилися Президентові на відсутність судна. Сьогодні Володимир Зеленський у режимі відеоконференції особисто повідомив дослідникам, які перебувають на станції «Академік Вернадський», про прибуття довгоочікуваного криголама в Україну.

«Скоро до вас вирушає «Ноосфера». Тож зустрічайте цю українську «наукову красуню». Я вас всіх вітаю!» – сказав він.

Глава держави також розповів, що розроблятиметься масштабна програма з відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 суден.

«Сьогодні було лише представлено початок цієї програми, пов’язаної з судноплавством. Багато кроків і багато бажань. Головне, що від слів ми переходимо до конкретних справ», – зазначив Президент.

Провідний інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту НАН України Богдан Гаврилюк зазначив, що придбання криголама є важливою подією для українського флоту. За його словами, нова назва судна – «Ноосфера» – влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.

«Приємно чути, що буде відновлюватися український науковий флот», – сказав Богдан Гаврилюк.

Він зазначив, що українські наукові судна тривалий час не виходили в акваторію та не виконували досліджень.

«Будемо сподіватися, що на Велику землю з території Антарктиди ми повернемося на «Ноосфері», – зауважив дослідник.

Володимир Зеленський також поспілкувався з полярниками – учасниками 25-ї Української антарктичної експедиції.

Науковий співробітник відділу геології та геофізики Національного антарктичного наукового центру МОН України Юрій Отруба звернувся до Президента з проханням сприяти продовженню дії цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці до 2030 року.

«Декілька років тому у нас значно збільшилося фінансування антарктичного центру. Якщо ми будемо тримати його на такому рівні, ми зможемо багато чого домогтися в плані наукових досягнень і в плані модернізації станції», – наголосив Юрій Отруба.

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з можливостями науково-дослідного судна «Борис Александров», яке використовуватиметься для моніторингу дна Чорного моря та збирання екологічних даних. Судно, яке раніше мало назву «Бельгіка», Україна отримала в подарунок від Бельгії.