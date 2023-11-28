Президент ознайомився з деталями реалізації програми патронату Данії над Миколаївщиною

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський узяв участь у презентації проєктів, що реалізуються в межах патронату Королівства Данія над регіоном.

Так, Глава держави взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації ознайомив Главу держави з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС), створеного на виконання доручення Президента України. Офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементуються коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області – Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.

РОМС напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині.

Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.

«Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами», – сказав Президент.

Глава держави відзначив важливість реалізації програм патронату над Миколаївською областю.

«Це справді приклад успіху. Програма патронату над цим регіоном, а особливо над тими регіонами, які щодня перебувають під атаками, дуже важлива. Це приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо зробити. І вони можуть допомогти у відновленні України зараз, не чекаючи глобальних повоєнних планів з відновлення. Тому допомагайте Україні, бо наша країна саме зараз живе в боротьбі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб зберегти інфраструктуру, інституції та безпеку для бізнесу навіть в умовах повномасштабної російської агресії.

У презентації також узяли участь: Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен, Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас, Посол Азербайджанської Республіки Сеймур Мардалієв, СEO компанії Bright Bird Томас Траст Хейв, керівник представництва Bright Вird в Україні Расмус Ульфельд.