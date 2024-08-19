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Робоча поїздка Президента на Дніпровщину
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Президент ознайомився з реалізацією ветеранської політики на Дніпровщині та поспілкувався із захисниками

19 серпня 2024 року - 20:28

Президент ознайомився з реалізацією ветеранської політики на Дніпровщині та поспілкувався із захисниками

Під час робочої поїздки на Дніпровщину Президент Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами російсько-української війни та ознайомився з упровадженням ветеранської політики в регіоні.

Главі держави розповіли про проєкт обласної військової адміністрації Титани.UA, створений, щоб підтримати захисників і захисниць на шляху відновлення після поранень та реалізації себе в цивільному житті.

Амбасадори ініціативи – воїни, які зазнали важких поранень та відновилися після них. Їхні представники супроводжуватимуть ветеранів у кожній громаді області.

«Головне ваше надбання – що всі хлопці разом. І є такий магніт. Молодці, що ви це організували. Приємно, коли ветерани повертаються, і ви можете допомогти своїм побратимам», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави та начальник ОВА Сергій Лисак обговорили з ветеранами найактуальніші для них питання, зокрема щодо протезування, реабілітації та роботи.

Володимир Зеленський зазначив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах, і доручив відповідним заступникам керівника Офісу Президента опрацювати це з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони.

Він також підтримав позицію, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Крім проєкту Титани.UA, Дніпровщина першою в країні почала реалізовувати послугу «Я – ветеран». У всіх відділеннях ЦНАП надають понад 500 сервісів для ветеранів, членів їхніх сімей та членів родин загиблих захисників і захисниць.

Також в області створили путівник ветерана «Піксель», де міститься вся необхідна інформація щодо реабілітації, протезування, навчання, роботи, бізнесу, спорту та відпочинку.

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Робоча поїздка Президента на Дніпровщину

19 серпня 2024 року - 17:27
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