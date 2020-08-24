Президент перевірив готовність гімназії у Дніпрі до навчального року

Президент України Володимир Зеленський проінспектував перебіг капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою території Навчально-виховного комплексу № 33 «Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» у Дніпрі.

Будівля гімназії є пам'яткою архітектури місцевого значення. Роботи почали торік, і зараз школа майже готова. Перша черга будівель, де відбуватиметься навчання, відкриється наступного тижня, тож діти зможуть піти до цього навчального закладу. Зокрема, будівельники утеплили горище та суміщену покрівлю, замінили покриття даху переходу. Наразі утеплюють фасад, замінюють мережу опалення, проводять внутрішні оздоблювальні роботи в першій черзі будівництва. Також майже реконструювали шкільний стадіон. Друга черга будівель, що ремонтується, відкриється за кілька місяців. Там розміщуються спортивні зали й додаткові класи.

Вартість усіх необхідних передбачених робіт становить понад 120 млн грн, наразі проект профінансовано на 61,5 млн грн.

Володимир Зеленський особисто оглянув реконструкцію стадіону, а також стан навчального класу початкової школи, малий спортзал та хореографічний зал.

«Цій школі 155 років, найстаріша школа Дніпра, а виглядає дуже сучасно. Мені було б приємно навчатися в таких класах», – констатував Президент. Глава держави наголосив, що ремонт освітнього закладу є надзвичайно важливим, адже Дніпропетровщина перебуває в «зеленій зоні», а тому вже наступного тижня діти підуть до школи.

«Уявіть, скільки у нас уже було б класних освітніх об'єктів, соціальної інфраструктури, хороших доріг, якби всі наші попередники не крали, а реально витрачали на будівництво й розвиток інфраструктури», – прокоментував Президент.

Крім того, Володимиру Зеленському розповіли про проекти, які реалізують на Дніпропетровщині в межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема, у 13 приймальних відділеннях почався ремонт – у жовтні в нові приміщення вже завезуть обладнання.

Крім того, в області оновлюють п'ять спортивних об'єктів, готовність яких становить 70%.

Також коштом обласного бюджету будують та реконструюють 23 медзаклади, 10 дитсадків і 22 школи.