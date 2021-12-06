Президент під час складання присяги суддями: Найголовніше завдання – відновити довіру суспільства до судової системи

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії складення присяги новопризначеними суддями, яка відбулася в Офісі Глави держави.

Вітаючи присутніх з призначенням, Президент наголосив, що кожен, хто сьогодні складає присягу судді, має щодня пам’ятати, чому присягнув, вступаючи на посаду.

«Перед вами постануть важливі, непрості державницькі завдання та виклики. Передусім – відновити довіру суспільства. Дуже хочеться, щоб це була висока довіра до судової системи нашої держави», – сказав Володимир Зеленський, зауваживши, що це важка праця, адже фактично необхідно здобути довіру заново.

«А для цього треба побудувати новий суд. Суд, якому люди, наше суспільство, кожен з нас довіряє. Суд, який поважають. Суд, який є прикладом, що так треба. Український суд, якому всі довіряють», – додав він.

На переконання Глави держави, серед тих, хто сьогодні складає присягу, – багато суддів, доброчесність яких не викликає сумніву, «а рішення не викликають обурення».

Як відзначив Володимир Зеленський, наразі в Україні триває судова реформа, відбувається складна трансформація, необхідна для відновлення довіри до судової гілки влади.

«Відновлення довіри – це складний процес. Я маю великі сподівання, що всі ці процеси, всі ці оновлення у судовій владі принесуть результат нашій державі», – сказав Президент.

Утім, за словами Володимира Зеленського, зміни законодавства замало. На його думку, реальних результатів можна досягти лише за умови готовності всіх учасників процесу долучитися до змін і бути не просто суддями, а провідниками реформи.

«Упевнений, що вони зараз переді мною», – резюмував Глава держави, звертаючись до присутніх.

Володимир Зеленський закликав кожного з новопризначених суддів пам’ятати слова виголошеної сьогодні присяги щоразу, коли ухвалюватимуть рішення іменем України.

Вступаючи на посаду, судді присягли українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно й сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки.